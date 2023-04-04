Пятерых жителей Ростовской области будут судить за незаконный улов рыбы на 2 млн рублей

Злоумышленников с поличным поймали правоохранители. Фото: управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю

На Кубани с особо крупным уловом рыбы поймали пятерых жителей Ростовской области. Теперь мужчины ответят перед судом, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

- Дело было возбуждено по части 3 статьи 256 УК РФ («Незаконный вылов рыбы группой лиц по предварительному сговору»). Материалы расследования уже передали в суд. Нарушители еще на этапе следствия полностью признали свою вину, - рассказали в ведомстве.

По данным СК, мужчины собрали из расставленных сетей более 2940 единиц пиленгаса, судака и камбалы-калкана, но далеко уйти с этим грузом не вышло - злоумышленников с поличным поймали правоохранители. Это произошло еще в декабре 2022 года в акватории Таганрогского залива, недалеко от села Шабельского.

Предварительно, ущерб составил более 2 млн рублей. После этого у рыбаков изъяли всю добычу и незаконные орудия лова, а на четыре машины наложили арест.

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Этот приговор пока не вступил в силу, и подозреваемая еще может его оспорить (подробности)