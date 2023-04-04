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НовостиОбщество4 апреля 2023 15:33

В Ростове произошло ДТП с четырьмя автомобилями

В аварии никто не пострадал
Полина ШЕВЧЕНКО
В Ростове произошло ДТП с четырьмя автомобилями.

В Ростове произошло ДТП с четырьмя автомобилями.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове 4 апреля в 13.30 в районе дома 31 по проспекту Стачки произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и трех иномарок, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, у Mercedes, под управлением 40-летнего водителя, взорвалось колесо. Из-за этого водитель не справился с управлением и столкнулся с движущимся в попутном направлении автобусом №34. После столкновения Mercedes отбросило на стоящий в соседней полосе в попутном направлении автомобиль Renault Duster, а его, в свою очередь, отбросило на стоящий впереди автомобиль Volkswagen Polo.

В результате аварии никто, включая 15 пассажиров автобуса, не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

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