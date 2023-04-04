В Ростовской области два месяца разыскивают мужчину, пропавшего без вести

Последний раз его видели в донской столице 7 февраля. Фото: "ЛизаАлерт"

Ростовской области без вести пропал 55-летний мужчина. О местонахождении Сергея Поляничко нет вестей почти два месяца. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Последний раз его видели в донской столице 7 февраля. С тех пор мужчина так и не вернулся домой. Предположительно, он мог отправиться в Новошахтинск. Близкие пытались найти горожанина самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью к полиции и волонтерам.

Правоохранители вместе с отрядом добровольцев разыскивают пропавшего сразу в двух городах и прилегающих населенных пунктах. Знакомые Сергея и просто неравнодушные люди распространяют в соцсетях ориентировку на него.

Пропавший - высокий мужчина (рост - около 186 сантиметров) с черными с проседью волосами. У него серые глаза. Во что он был одет в день исчезновения, - неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«С собаками проведена разъяснительная беседа»: как директор судоверфи из Ростовской области отвадил чиновников присылать запросы

Когда его саркастические ответы администрации попали в интернет, число запросов «для галочки» сократилось

(Подробности)