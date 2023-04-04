Экс-главу администрации Новочеркасска осудили на восемь лет колонии за взятку

Дело рассмотрели в апелляционном порядке.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Бывшего мэра Новочеркасска Игоря Зюзина осудили на восемь лет колонии строгого режима за взятку. Такое решение приняли в судебной коллегии по уголовным делам.
Ранее Октябрьский районный суд приговорил Зюзина к штрафу в размере 3 млн рублей. Прокуратура обжаловала приговор — надзорное ведомство требовало для экс-мэра 11 лет колонии. Однако Ростовский областной суд оставил в силе решение предыдущей инстанции.
Судебная коллегия снова рассмотрела дело в апелляционном порядке.
— Приговор нижестоящего суда отменен, назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в ИК строгого режима, — сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Напомним, бывшего главу Новочеркасска задержали в 2019 году. Его подозревали в получении взятки от руководителя коммерческой организации. По данным следствия, это произошло в тот момент, когда чиновник занимал пост главы администрации города Зверево.
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