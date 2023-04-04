В Новочеркасске пройдет предпасхальная ярмарка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске состоится предпасхальная ярмарка. Она запланирована на 8 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

За покупками можно приходить с 8.00 до 15.00.

Торговые ряды разместятся на площади Ермака, в районе сквера.

Донские сельхозтоваропроизводители предложат покупателям деликатесную мясную и рыбную продукцию, а также мандарины, апельсины, овощи, фрукты, молочную продукцию, сливочное и подсолнечное масло, соленья, живую рыбу, бакалейные, кондитерские и хлебобулочные изделия, мед и продукты пчеловодства, орехи и другие товары.

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