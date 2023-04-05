В Ростовской области от коронавируса вылечили еще 226 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Ростовской области от коронавирусной инфекции вылечились 226 жителей региона, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Выявили за прошедшие 24 часа 57 случаев заражения коронавирусом. 19 пациентам понадобилась госпитализация.

Донской регион остается на девятом месте среди регионов России по количеству заболевших.

На сегодняшний день исследование по диагностике инфекции прошли более 10 миллионов человек.

Медики напоминают о важности соблюдения группами риска гигиены и ограничения посещения общественных мест.

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