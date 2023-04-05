Массовые отключения света пройдут в Ростове 5 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовые отключения электроэнергии пройдут в Ростове в среду, 5 апреля, сообщает «Донэнерго».

Отключения связаны с техническими работами на электросетях.

Так, с 9.00 до 17.00 света не будет на улице Кумженской 1-71, 2-74; улице Береговой 2, 2А, 2В; улице 2-я Причальная 20; улице 4-я Причальная 8-18, 3-9; улице 5-я Причальная 11, 34; с/т «Рыбник»; с/т «Кумженское»; ООО «им. Мирошниченко»; СНТ «Донстрой», улице 19-я линия 21-39; улице 21-я линия 32-42, 33-49; улице 1-ая Пролетарская 4-22, 1-25, проспекте Космонавтов 2В, 2Е, улице Каширской 24/2; улице 2-я Краснодарская 157/1, 155/1, 161/3, 161/2, 155/2, 153/1, 163/1, 161/1, 159а, 157/2, Сады поселок Чкалова, улице Королева 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/9, 1Ф; улице Стартовой 14/3; бульваре Комарова 18/3.

С 9.00 до 16.00 электричество отключат по адресам проспект Кировский 46-48; улица Журавлева 47, улица 11-я линия 53-91, 54-84; улица Листопадова 85-97, 50-66, улица Станиславского 141-185, 188-248, улица Журавлева 12-30, 11-31; улица Очаковская 1-25, 2-28; улица Красных Зорь 67-105, 76-110; улица Петровская 55-59, 80-82, 90; улица Станиславского 141-185, 188-248; улица Социалистическая 166.

Напомним, с 1 декабря в Ростовской области подорожала электроэнергия. Для городского и сельского населения с электроплитами: в пределах соцнормы — 3,36 рубля за киловатт в час, сверх соцнормы — 4,71 рубля за киловатт в час. Для городского населения с газовыми плитами в пределах соцнормы — 4,81 рубля за киловатт, сверх соцнормы — 6,73 рубля за киловатт.

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