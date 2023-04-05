Ростовские школьники смастерят скворечники для зоопарка.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ростове стартовала экологическая акция «Птичья радость», инициаторами которой выступили Ростовский зоопарк и Информационно-методический центр образования города.
Акция посвящена международному Дню птиц.
4 апреля в двадцати школах прошли онлайн-занятия, на которых сотрудники зоопарка рассказали, как правильно сделать домик для птиц.
Акция завершится 14 апреля.
По ее окончании территория зоопарка пополнится новыми скворечниками и синичниками, сделанными детьми.
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