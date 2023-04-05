Ростовские школьники смастерят скворечники для зоопарка. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове стартовала экологическая акция «Птичья радость», инициаторами которой выступили Ростовский зоопарк и Информационно-методический центр образования города.

Акция посвящена международному Дню птиц.

4 апреля в двадцати школах прошли онлайн-занятия, на которых сотрудники зоопарка рассказали, как правильно сделать домик для птиц.

Акция завершится 14 апреля.

По ее окончании территория зоопарка пополнится новыми скворечниками и синичниками, сделанными детьми.

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