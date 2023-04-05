Каждый четвертый работодатель в Ростове отказывал в трудоустройстве из-за публикаций в соцсетях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый четвертый работодатель в Ростове (26%) отказывал в трудоустройстве из-за публикаций в соцсетях, следует из исследования SuperJob.

Еще 20% работодателей признаются, что им пока не приходилось отказывать кандидатам из-за контента в сети, но интернет-активность соискателей отслеживается. Все же большинство вообще не проверяет соцсети претендентов – 44%.

При этом 38% опрошенных ростовчан учитывают интерес потенциальных работодателей при ведении соцсетей. А каждый четвертый выкладывает фото и делает записи без страха их просмотра работодателем.

Все же о качестве контента трудоустроенные горожане задумываются чаще безработных - 44% против 32% соответственно. Учитывать, что профиль в соцсети могут просматривать работодатели, больше свойственно женщинам, чем мужчинам - 40% против 35%. Больше всего внимания интересу работодателей к соцсетям уделяет молодое поколение до 24 лет, нежели старшее поколение – 52% против 38% соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове прогнозируют дождь с грозой 5 марта

Температура воздуха составит +19 градусов (подробности)