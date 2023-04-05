Сумма долга с учетом исполнительского сбора составила 120 тысяч рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сальском районе водитель накопил штрафов на 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУФССП по Ростовской области 5 апреля.

По информации ведомства, у местного жителя накопился 71 штраф ГИБДД на сумму 66 тысяч рублей. Однако, гражданин не спешил выплачивать долг. Судебный приставы не раз предупреждали мужчину, что у него имеются неоплаченные штрафы. Из-за чего ему вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора 54 тысяч рублей. Таким образом, сумма долга с учетом исполнительского сбора составила 120 тысяч рублей. В отношении автомобилиста были предприняты меры. Мужчине пригрозили лишением прав.

- Опасаясь остаться без водительского удостоверения, должник обратился к судебному приставу-исполнителю с вопросом о способах оплаты образовавшейся задолженности. Только после полного погашения долгов судебным приставом–исполнителем было отозвано направленное исковое заявление, - сообщили в ведомстве.

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