Сумма долга с учетом исполнительского сбора составила 120 тысяч рублей.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Сальском районе водитель накопил штрафов на 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУФССП по Ростовской области 5 апреля.
По информации ведомства, у местного жителя накопился 71 штраф ГИБДД на сумму 66 тысяч рублей. Однако, гражданин не спешил выплачивать долг. Судебный приставы не раз предупреждали мужчину, что у него имеются неоплаченные штрафы. Из-за чего ему вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора 54 тысяч рублей. Таким образом, сумма долга с учетом исполнительского сбора составила 120 тысяч рублей. В отношении автомобилиста были предприняты меры. Мужчине пригрозили лишением прав.
- Опасаясь остаться без водительского удостоверения, должник обратился к судебному приставу-исполнителю с вопросом о способах оплаты образовавшейся задолженности. Только после полного погашения долгов судебным приставом–исполнителем было отозвано направленное исковое заявление, - сообщили в ведомстве.
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