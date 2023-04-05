В Ростове-на-Дону запланировали снос 289 аварийных домов

В 2023 году в Ростове обследуют состояние 51 постройки Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

В Ростове-на-Дону зарегистрировали 289 аварийных зданий, которые подлежат сносу. Об этом на планерном совещании в городской администрации рассказала замдиректора департамента ЖКХ и энергетики по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда Юлия Брюховецкая.

- По состоянию на 1 апреля 2023 года, в городе признано аварийными 313 объектов, 24 из которых - объекты культурного наследия, подлежащие реконструкции. 289 зданий из 313 подлежат сносу. Расселили 35 многоквартирных домов, из которых 10 считаются ОКН, - рассказала Юлия Брюховецкая.

По словам специалиста, за три года в Ростове демонтировали 37 объектов. В 2023 году планируют разработать документацию на ликвидацию 20 домов, пять зданий должны отправить под снос.

Также до конца года в донской столице должны провести инструментальное обследование 51 постройки. На эти цели из бюджета потратят 3 млн рублей. К слову, с 2020 по 2022 годы в городе обследовали состояние 398 домов, потратив на это более 25 млн рублей.

Кроме того, в 2023 году власти намерены законсервировать 9 объектов культурного наследия. Ориентировочная стоимость работ - 29,5 млн рублей. Речь идет о зданиях в Кировском, Пролетарском и Ленинском районах.

Список претендентов на консервацию выглядит так: Университетский, 63 (литер А), Социалистическая, 128 (литер А), 20-я Линия, 11/22, Станиславского, 36/35 (литер А), Соборный, 8/15, Московская, 72, Станиславского, 39 (литер А), Серафимовича, 54, Московская, 41/27, Островского, литеры А Б и В.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове впервые отремонтировали водовод по новой технологии без разрытия участка

Ремонт провели там, где нельзя было выполнить обычные работы (подробности)