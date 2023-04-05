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НовостиОбщество5 апреля 2023 8:34

Руководителем Госстройнадзора Ростовской области назначили Ярослава Кулика

До настоящего времени специалист был заместителем руководителя ведомства
Ангелина СКИБА
Нового руководителя назначили в конце марта 2023 года

Нового руководителя назначили в конце марта 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на пост главы региональной службы государственного строительного надзора назначили Ярослава Кулика. Информацию об этом сегодня, 5 апреля, опубликовали на сайте донского правительства.

- 30 марта 2023 года указом губернатора назначен на должность государственной гражданской службы руководителем Региональной службы государственного строительного надзора, - говорится в сообщении.

Ярослав Кулик родился в 1974 году в Ростове-на-Дону. В 2003 году окончил Ростовский государственный университет.

Прошел дополнительное обучение по программам: «Организационные и правовые основы государственной гражданской службы», «Менеджмент в органах власти», «Эффективное управление», «Государственное и муниципальное управление».

С 2016 года до настоящего времени был заместителем руководителя Региональной службы строительного надзора Ростовской области.

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