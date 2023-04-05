В Ростовской области начнут готовить лингвистов-переводчиков с углубленным знанием китайского языка

Фото: пресс-служба ДГТУ

В 2023 году студентов начнут обучать по образовательной программе «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений (китайский язык, английский язык)». Впервые в ЮФО такое направление обучения подготовили в Донском государственном техническом университете. Открытие этой специализации обусловлено развитием связей со странами, дружественными Российской Федерации, а также активным сотрудничеством вуза с Русско-Китайским центром.

– Сегодня в Южном федеральном округе ни один университет не предлагает обучение по подобной образовательной программе. Мы первыми начинаем подготовку специалистов-переводчиков со знанием китайского языка в качестве первого иностранного. Вне всяких сомнений, это направление будет востребовано работодателями, – отмечает заведующий кафедрой «Научно-технический перевод и профессиональная коммуникация» ДГТУ, к.ф.н., доцент Евгения Краснова.

Подготовка будет проходить только в очной форме и на коммерческой основе. Выпускники новой программы овладеют китайским и английским языками, письменным, устным, аудиовизуальным переводом, технологической обработкой лингвистических проектов, консультированием в области качества перевода, а также знаниями в сфере межгосударственных отношений, обороны и безопасности государства.

По словам Евгении Красновой, выпускники этого направления смогут добиться успеха в избранной профессии и эффективно реализовать сформированные компетенции.

Образовательная программа реализуется в партнерстве с Международным образовательным альянсом «Ассоциация западного и восточного образования». После успешного обучения возможно прохождение стажировок и продолжение обучения студентов в магистратуре или аспирантуре за рубежом.