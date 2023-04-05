Один из крупнейших банков России возобновил публикацию финансовых результатов

Фото: пресс-служба ВТБ.

Как отмечает Заместитель Президента-Председателя Правления, Финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов, в 2022 году группа ВТБ столкнулась с беспрецедентными по масштабу сложностями и вызовами. Будучи лидером в обслуживании внешнеторговой деятельности и в инвестиционно-банковском бизнесе, мы стали первой мишенью для максимально возможных санкций, что привело к фиксации существенных убытков.

- Тяжелые внешние условия потребовали от нас принятия быстрых и четких решений. Мы смогли оперативно перестроить бизнес и процессы, сохранили клиентскую базу и ключевые продуктовые компетенции, а приобретение Группы «Открытие» позволило нам укрепить наши рыночные позиции в ключевых сегментах розницы и обслуживания малого и среднего бизнеса, - отметил Дмитрий Пьянов. - Уже начиная с четвертого квартала 2022 года группа ВТБ вернулась к прибыльности, и сильные результаты первого квартала 2023 года с ожидаемой чистой прибылью около 140 млрд рублей подтверждают устойчивость нашего бизнеса и полный возврат к нормализованной рентабельности. Реализованная в конце марта дополнительная эмиссия обыкновенных акций и сильная генерация капитала в течение текущего года позволят нам укрепить капитальную позицию и поддерживать прибыльный органический рост бизнеса в качестве ключевого финансового института, поддерживающего развитие экономики России и предоставляющего качественные и современные банковские сервисы для всех групп клиентов.