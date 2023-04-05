В Ростове-на-Дону скорость движения на Пушкинской ограничат до 30 км в час

Водителям стоит быть внимательнее на дорогах и соблюдать новые правила проезда.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове скорость движения на улице Пушкинской ограничат до 30 км в час. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Ограничения вступят в силу с 16 апреля. В городе с этого дня начнет действовать новая схема организации дорожного движения.
Из-за чего на участках улицы в границах Ворошиловского проспекта и переулка Доломановского будет действовать ограничение по скорости передвижения транспорта. Она составит 30 км в час.
Водителям стоит быть внимательнее на дорогах и соблюдать новые правила проезда.
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