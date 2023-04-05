Учреждение примет 25 воспитанников. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Родионово-Несветайском районе откроют группу дошкольного образования полного дня. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 5 апреля.

На все необходимые работы из регионального бюджета выделили порядка 14,7 млн рублей. Еще 700 тысяч направили из местного бюджета. На эти деньги закупили и установили необходимую мебель, бытовую технику, оборудование на кухню и другой нужный инвентарь. Учреждение примет 25 воспитанников.

- В генеральской общеобразовательной школе уже действует группа кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, однако у жителей была потребность в работе группы полного дня. Ремонтные работы завершены в конце прошлого года, теперь задача района – получить все необходимые заключения и разрешения, - сообщил замгубернатора Михаил Корнеев.

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