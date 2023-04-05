В Ростове планируют построить второй реабилитационный центр для детей-инвелидов

Новое здание могут возвести на левом берегу Дона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону до конца полугодия 2023 года должны проработать вопрос о создании нового реабилитационного центра для детей-инвалидов и ребят с ограниченными возможностями здоровья. Такую задачу на планерном совещании поставил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава администрации заслушал отчет о планах по возведению нового объекта. Выяснилось, что сейчас рассматривают возможность размещения центра на территории левого берега Дона. Однако этот ответ вызвал критику со стороны сити-менеджера.

- Не могу сказать, насколько реально воплотить проект. Как люди туда будут добираться? Насколько это удобно? У нас сегодня есть Левенцовский микрорайон, есть другие районы, например, территория старого аэропорта, там и больницы и административные здания предусматриваются, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации предложил несколько путей решения вопроса: взять помещение в аренду, построить здание самостоятельно или возвести модуль. Самым дорогим и длительным вариантом, по мнению Алексея Логвиненко, будет строительство полноценного здания с нуля.

Добавим, в Ростове уже работает один реабилитационный центр для детей-инвалидов. За 5 лет в учреждении помогли около 2 тысячам ребят. Было оказано почти полмиллиона услуг, внедрили более 20 методик реабилитации и абилитации.

При этом юных посетителей в центре становится все больше. Например, в 2017 году помощь требовалась 2760 детям, в 2021 году - 3613, в 2022 - 3018, в 2023 году реабилитацию должны пройти 4237 человек. В основном речь идет о ребятах с поражением центральной нервной системы, эндокринными болезнями и врожденными аномалиями организма.

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