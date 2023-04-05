В Сальске с поезда сняли пьяного пассажира, устроившего дебош и драку с полицией

Бузотером оказался пассажир рейса Адлер - Красноярск Фото: Виталий КАРНАУХ

В Ростовской области на ж/д станции Сальск с поезда сняли дебошира под градусом. Об этом сегодня, 5 апреля, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Как пояснили в ведомстве, 32-летний житель Омской области был пассажиром маршрута Адлер - Красноярск. По всей видимости, мужчина выпил лишнего и в итоге начал бросаться даже на правоохранителей, которые решили его успокоить.

- По пути в дежурную часть задержанный оскорблял всех и бросался на сотрудников органов внутренних дел. На требования прекратить дебош он не реагировал. Полицейские в итоге вынужденно применили к нарушителю физическую силу, - рассказали в УТ МВД по СКФО.

Теперь бузотер ответит перед законом по административной статье. Также ему грозит уголовное наказание по статье «Оскорбление представителя власти».

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