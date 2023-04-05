Представлены финансовые результаты одного из крупнейших банков страны

Фото: пресс-служба ВТБ.

По сообщению банка, в первом квартале 2023 года Группа продемонстрировала восстановление рентабельности бизнеса. По предварительным результатам чистая прибыль Группы за первый квартал составила около 140 млрд рублей.

По итогам 2022 года активы Группы достигли нового исторического максимума, увеличившись по итогам года на 17,1% и составив на конец года 24,4 трлн рублей. По состоянию на 28 февраля 2023 года объем совокупных активов незначительно изменился и составил 24,3 трлн рублей.

Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 17,4 трлн рублей, увеличившись за год на 18,1%. При этом в 2022 году кредиты физическим лицам увеличились на 17,5% до 5,6 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам увеличился за 2022 год на 18,4% до 11,8 трлн рублей, по состоянию на конец февраля 2023 года корпоративный кредиты приросли на 0,9%, достигнув 11,9 трлн рублей.

Финансовый убыток Группы по итогам 2022 года составил 613 млрд рублей. Среди ключевых позиций: расходы за вычетом доходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами (300 млрд рублей до вычета налогов); убытки от выбытия дочерних и ассоциированных компаний и совместных предприятий (229 млрд рублей до вычета налогов); создание экстраординарных (вызванных санкциями) резервов под кредитные убытки по долговым финансовым активам и под кредитные убытки по прочим финансовым активам и обязательствам кредитного характера (344 млрд рублей до вычета налогов); убытки вследствие реализации процентного риска (33 млрд рублей до вычета налогов).