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НовостиОбщество5 апреля 2023 12:30

Предприятие из Ростовской области поймали на торговле молоком неизвестного происхождения

После этого нарушения надзорное ведомство вынесло предупреждение
Ангелина СКИБА
Специалист организации указал не все документы на молочную продукцию

Специалист организации указал не все документы на молочную продукцию

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Ростовской области одно из предприятий поймали на использовании молока неизвестного происхождения, то есть потенциально опасного для здоровья людей. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Нарушение вскрылось после проверки документов, которые специалист организации внес в систему «Меркурий». Выяснилось, что произошла ошибка и на молочную продукцию не предоставили сопроводительных ветеринарных исследований.

- Этот факт означает, что вносились сведения, которые не позволяют подтвердить происхождение товара и безопасность сырья при выработке, - пояснили в Россельхознадзоре.

Предприятию уже выписали предупреждение. Добавим, ранее Ростовской области обнаружили докторскую колбасу с ДНК курицы.

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