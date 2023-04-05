Предприятие из Ростовской области поймали на торговле молоком неизвестного происхождения

Специалист организации указал не все документы на молочную продукцию Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Ростовской области одно из предприятий поймали на использовании молока неизвестного происхождения, то есть потенциально опасного для здоровья людей. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Нарушение вскрылось после проверки документов, которые специалист организации внес в систему «Меркурий». Выяснилось, что произошла ошибка и на молочную продукцию не предоставили сопроводительных ветеринарных исследований.

- Этот факт означает, что вносились сведения, которые не позволяют подтвердить происхождение товара и безопасность сырья при выработке, - пояснили в Россельхознадзоре.

Предприятию уже выписали предупреждение. Добавим, ранее Ростовской области обнаружили докторскую колбасу с ДНК курицы.

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