Ростовчане смогут оформить и получить налоговый имущественный вычет в отделении банка

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Получить налоговый имущественный вычет теперь можно в отделении банка, без посещения налоговых органов. Новую услугу совместно с Федеральной налоговой службой России предоставляет «Центр-инвест».

При этом не нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ и собирать пакет документов, подтверждающих право на вычет, достаточно подать заявление на предоставление вычета в любом отделении банка. А жители города Ростова-на-Дону также могут оформить заявление онлайн на сайте банка.

Упрощенная схема предполагает прямое взаимодействие между ФНС и банком «Центр-инвест» с последующей автоматизированной проверкой сведений. Это также позволяет сократить срок проведения камеральной проверки до 1-го месяца вместо 3-х стандартных.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Для оформления налогового вычета в упрощенном порядке заявитель должен соответствовать следующим параметрам:

- иметь личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

- иметь официальное трудоустройство и получать заработную плату, облагаемую налогом;

- иметь статус заемщика или супруга (супруги) заемщика по ипотечному кредиту;

- оформленная в ипотеку недвижимость была приобретена не у взаимозависимых лиц (близких родственников);

- право собственности на объект недвижимого имущества должно быть зарегистрировано не ранее 2020 года.

Банк стремится внедрять в работу самые лучшие практики и расширять сферу и качество предоставляемых услуг для клиентов.