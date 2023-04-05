Администрация Батайска подписала соглашение с РГЭУ о сотрудничестве в сфере высшего образования

Глава администрации города Батайска Роман Волошин и ректор РГЭУ Елена Макаренко. Фото: пресс-служба администрации г. Батайска.

В Батайске глава администрации города Роман Волошин и ректор Ростовского государственного экономического университета (РГЭУ) Елена Макаренко подписали соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования. Роман Волошин подчеркнул, что в развитии этих партнерских отношений заинтересованы обе стороны. Речь идет как о взаимодействии в рамках повышения квалификации сотрудников, так и о привлечении на работу выпускников вуза.

- В Батайске есть хороший опыт развития профессиональных классов и школ, несколько учебных заведений имеют статус «казачий», - отметил глава администрации города. - В ближайшее время совместно с Управлением образования города мы рассмотрим вопрос об открытии в Батайске профильных классов и школ. Уверен, что подписанный документ будет полезен и университету, и муниципалитету. Главное — он будет полезен подрастающему поколению. Сейчас как никогда нужны высококвалифицированные специалисты, которые на практике могли бы применять полученные в ходе обучения навыки.

Важной частью мероприятия стал мастер-класс «Моя профессия» от Центра развития карьеры и практической подготовки. Фото: Анастасия Талызина.

В свою очередь ректор вуза Елена Макаренко отметила, что в университете действует более 400 образовательных программ и обучаются порядка 23 тысяч студентов. Только в текущем году в университет поступило более 5 тысяч ребят. По статистике вуза, выпускники устраиваются на работу в среднем в течение трех месяцев после окончания учебного заведения, а заработная плата у новоиспеченных специалистов выше средней по Ростовской области.

Рассказом об образовательных возможностях вуза были впечатлены не только сами старшеклассники, но и их родители, а также педагоги, которые пришли на мероприятие. Так, батайчанка Милана, дочка которой собирается поступать на специальность «Рекламу и связи с общественностью», смогла выбрать подходящий для дочери вуз. А ученица 11 класса Гимназии № 21 Александра уже точно решила поступать на отделение перевода факультета «Лингвистики и журналистики» Ростовского государственного экономического университета.