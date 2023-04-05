В Ростовской области транспортная компания взяла в лизинг 75 вагонов на сумму 427,5 млн рублей

Фото: пресс-служба Сбербанка

Региональная компания ООО «СВС Транс» заключила договор лизинга на общую сумму 427,5 млн рублей благодаря финансовой поддержке Сбера. Средства пойдут на приобретение 75 вагонов-хопперов нового поколения с повышенной осевой нагрузкой до 25 тонн, которые предназначены для транспортировки сыпучих грузов.

По сообщению банка, сделка стала одной из крупнейших в сегменте малого бизнеса банка на юге и Северном Кавказе. Стоит отметить, что 50 вагонов уже поставлены партнеру, а оставшиеся 25 будут предоставлены до конца апреля.

- Транспортная компания увидела возможности в открытии нового направления. Ранее она занималась транспортировкой сырья для производства керамической плитки, активно наращивая объемы в прошлом году для замещения импорта. С поддержкой банка в этом году компания расширит парк техники, увеличит грузооборот и будет активно развивать бизнес по перевозке зерновых, - рассказал управляющий Ростовский отделением банка Руслан Салимов.

По словам директора Юго-Западного регионального филиала АО «СберЛизинг» Надежды Ткаченко, этот крупный проект отвечает растущим потребностям бизнеса перевозчика, и в компании рассчитывают на выстраивание долгосрочных партнерских отношений в дальнейшем. В частности, уже обсуждалась перспектива расширения парка вагонов до 300 штук до конца 2023 года.