Более 90 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области собираются сделать скоростной дорогой

Работы по обновлению трассы намерены проводить поэтапно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области более 90 км трассы М-4 «Дон» планируют сделать скоростным участком пути. Этот проект уже утвердили, говорится на сайте Главгосэкспертизы.

Капитально обновить собираются участок дороги с 933 по 1024 километр. Сейчас это четырехполосная магистраль. В основном речь идет о проезжей части II категории, но в некоторых случаях отмечается I категория.

В будущем указанный отрезок трассы М-4 «Дон» должен стать шестиполосным и отвечать новым критериям. Также намерены реконструировать действующие и возвести новые путепроводы и мосты, всего около 20 объектов.

- Проект подразумевает установку пунктов взимания платы в двух точках трассы и шумозащитных экранов протяженностью 14,917 км, а также устройство очистных сооружений и других необходимых объектов и коммуникаций, - говорится на сайте Главгосэкспертизы.

Работы намерены проводить поэтапно. Подготовительный период начнут с археологических изысканий и переустройства инженерных сетей.

Добавим, генеральный проектировщик проекта - ЗАО «Реконэнерго», заказчиком выступает госкомпания «Автодор».

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