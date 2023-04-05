Ростовчанин изготавливал алкогольную продукцию и продавал ее в магазине. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летнего ростовчанина подозревают в производстве и незаконном обороте алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.

По версии следствия, с декабря 2022 года по январь 2023 года мужчина изготавливал и хранил на складе в Ростове спиртосодержащую алкогольную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности. Часть алкоголя он реализовывал в продуктовом магазине.

Во время обыска полицейские изъяли более 3,5 тысячи бутылок со спиртосодержащей жидкостью объемом более 22 тонн, а также оборудование для полуавтоматического розлива и оклейки стеклотары, пустую тару и другие предметы.

Сейчас ростовчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские устанавливают все детали произошедшего.

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