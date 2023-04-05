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НовостиОбщество5 апреля 2023 16:47

Жители Ростовской области пожаловались на «молочный кризис» из-за низких закупочных цен на продукцию

Фермеры считают, что затраты на производство превышают прибыль
Михаил СТРИЖЕВ
Фермеры считают, что закупочные цены на молоко слишком низкие.

Фермеры считают, что закупочные цены на молоко слишком низкие.

Фото: Антон ФОКИН

В Ростовской области и ряде других регионов заговорили о так называемом «молочном кризисе». Жалобы на низкие закупочные цены на молочную продукцию поступили депутату Госдумы Евгению Бессонову. Информацию об этом он подтвердил «КП-Ростов-на-Дону».

Обратившиеся сообщили, что затраты на производство превышают прибыль. По их словам, нзкие цены предлагают перекупщики и заводы.

В связи с ситуацией депутат направил запросы министру финансов Антону Силуанову и главе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Константину Рачаловскому.

— Ко мне обратились жители Ростовской области по вопросу восстановления рентабельности производства молочной продукции. Учитывая важную значимость вопроса, прошу детально разобраться в ситуации, изложенной в заявлениях, — говорится в документе, направленном в областное министерство сельского хозяйства.

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