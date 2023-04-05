Жители Ростовской области пожаловались на «молочный кризис» из-за низких закупочных цен на продукцию

Фермеры считают, что закупочные цены на молоко слишком низкие. Фото: Антон ФОКИН

В Ростовской области и ряде других регионов заговорили о так называемом «молочном кризисе». Жалобы на низкие закупочные цены на молочную продукцию поступили депутату Госдумы Евгению Бессонову. Информацию об этом он подтвердил «КП-Ростов-на-Дону».

Обратившиеся сообщили, что затраты на производство превышают прибыль. По их словам, нзкие цены предлагают перекупщики и заводы.

В связи с ситуацией депутат направил запросы министру финансов Антону Силуанову и главе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Константину Рачаловскому.

— Ко мне обратились жители Ростовской области по вопросу восстановления рентабельности производства молочной продукции. Учитывая важную значимость вопроса, прошу детально разобраться в ситуации, изложенной в заявлениях, — говорится в документе, направленном в областное министерство сельского хозяйства.

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