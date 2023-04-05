Первые восемь выпускников-отличников вузов на Дону получили региональную поддержку.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области первые восемь человек получили региональную поддержку по проекту «Ипотека для выпускников-отличников под 1% годовых», сообщается на сайте правительства.
Пилотный проект стартовал в 2023 году.
Первые восемь отличников получили свидетельства участников проекта в феврале.
Основные условия для получения поддержки - диплом с отличием с 2021 года, постоянная регистрация в России и отсутствие собственного жилья. Ипотеку специалистам намерены субсидировать 10 лет, если они в течение этого же срока будут работать в бюджетных организациях.
В 2023 году направят 26 млн рублей для финансирования 50 отличников.
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