В Ростовской области от коронавируса вылечили еще 295 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Ростовской области от коронавирусной инфекции вылечились 295 жителей региона, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Выявили за прошедшие 24 часа 197 случаев заражения коронавирусом. 41 пациенту понадобилась госпитализация.

Донской регион остается на девятом месте среди регионов России по количеству заболевших.

На сегодняшний день исследование по диагностике инфекции прошли более 10 миллионов человек.

Медики напоминают о важности соблюдения группами риска гигиены и ограничения посещения общественных мест.

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