В Ростовской области пройдет Всероссийский молодежный ИТ-форум. Фото: donland.ru

В августе 2023 года в Таганроге пройдет Всероссийский молодежный форум ИT-технологий. Участие в нем примут более 500 молодых людей от 18 до 35 лет, сообщается на сайте правительства донского региона.

В рамках форума пройдут пленарные заседания, дискуссионные площадки, круглые столы, мастер-классы, тематические заседания, выставки цифрового искусства, экскурсии в IT-компании.

Таганрог выбран местом проведения, так как в городе «сложилась уникальная образовательная среда по подготовке специалистов инженерных специальностей».Проведение форума расширит туристический потенциал Таганрога и сформирует его имидж.

Основной площадкой для проведения форума станет Инженерно-технологическая академия ЮФУ.

Важным событием форума станет кибертурнир для школьников от 14 до 17 лет с целью вовлечения несовершеннолетней молодежи в мир информационных технологий.

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