Массовые отключения света пройдут в Ростове 6 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовые отключения электроэнергии пройдут в Ростове в четверг, 6 апреля, сообщает «Донэнерго».

Отключения связаны с техническими работами на электросетях.

Так, с 9.00 до 17.00 электроэнергию отключат на улице Ереванской 39; улице 37-я линия 2, улице Кагальницкая 15-21, 14-30; улице Тюхряева 39-67, 40-64; улице Рябышева 33-83, 26-58; улице Вити Черевичкина 28-42; улице 34-я линия 15-51, 26-64; улице 36-я линия 23-89, 30-92; улице 38-я линия 29-91, 18-80, улице 2-я Краснодарская 96, 92, 92/2, 92/3, 92/4, 92/1, 94, 92/5, 90. улице 20-я линия 41, 43/16, 91; улице Ченцова 12/42, улице Королева 2/1, 2/3, 4, 4 А, 4 В, 4/1, 6/3, 6/4; улице Добровольского 13/3, 13/4; бульваре Комарова 16/2.

Напомним, с 1 декабря в Ростовской области подорожала электроэнергия. Для городского и сельского населения с электроплитами: в пределах соцнормы — 3,36 рубля за киловатт в час, сверх соцнормы — 4,71 рубля за киловатт в час. Для городского населения с газовыми плитами в пределах соцнормы — 4,81 рубля за киловатт, сверх соцнормы — 6,73 рубля за киловатт.

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