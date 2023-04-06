На Ставрополье Следком расследует странную гибель новорожденного после эксгумации

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело на контроль. Фото: Андрей АБРАМОВ

На Ставрополье Следственный комитет по региону расследует гибель младенца, которому было всего три дня от роду. Теперь его мать ищет виновных, сообщают наши коллеги из «КП — Ставрополь».

Как пишет издание, даже спустя полгода врачам не удалось установить точную причину смерти новорожденного. Мать рассказала о том, что беременность протекала идеально. Через полгода после смерти сына ей пришлось добиться его эксгумации, поскольку, по ее словам, в документах она нашла грубые нестыковки: перепутанные данные полиса, места жительства, не было группы крови малыша, не указаны способы его лечения и другие детали.

Женщина была шокирована тем, что у ребенка не оказалось внутренних органов. В эфире федерального телеканала она рассказывала о том, что тельце крохи было набито тряпками.

В минздраве региона подробностей не сообщают — знают лишь, что заведено уголовное дело.

Как уточнили в следкоме по Ставропольскому краю, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома региона доложить о ходе и результате расследования уголовного дела.

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