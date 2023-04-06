Бизнесмен из Ростовской области Иван Саввиди увеличил свое состояние до 1,7 млрд долларов

За год предприниматель стал богаче на 100 млн долларов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Бизнесмен из Ростовской области Иван Саввиди увеличил свои доходы до 1,7 млрд долларов и занял 1725 строку рейтинга Forbes. Об этом говорится на сайте издания.

Иностранные аналитики отмечают, что за год предприниматель стал богаче на 100 млн долларов. Ранее его доходы оценивали в 1,6 млрд долларов.

Известно, что Иван Саввиди является сооснователем группы компаний «Агроком». Ранее он продал «Донской табак» компании Japan Tabacco за 1,6 млрд рублей. Сейчас через греческую компанию Dimera владеет долей в футбольной команде FC PAOK в Греции.

Добавим, Иван Саввиди единственный из предпринимателей Ростовской области вошел в рейтинг Forbes в 2023 году.

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