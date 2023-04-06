В Азовском районе водитель отечественного авто насмерть сбил 73-летнюю женщину

От полученных травм 73-летняя пешеход скончалась на месте. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Азовском районе водитель «ВАЗ-21053» насмерть сбил 73-летнюю женщину. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла 5 апреля около 19:40 на автодороге «Задонский-Каяльский-М4».

По предварительной информации ведомства, 22-летний водитель «ВАЗ-21053» двигался на седьмом километре трассы. В этот момент пенсионерка перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Водитель не успел затормозить с бил женщину. От полученных травм 73-летняя пешеход скончалась на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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