Жителя Крыма похитили и накачивали неизвестными веществами, чтобы отобрать спорткар и квартиру

За похищение и вымогательство мужчина был осужден на длительный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

50-летнего жителя Ялты суд признал виновным в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщает «КП — Крым» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда региона.

По версии, озвученной следствием и принятой судом, житель Ялты вместе с сообщниками разработал план. Позвал знакомого на встречу, напоил его до беспомощного состояния, посадил в машину и отвез в арендованный дом.

Так потерпевшего насильно удерживали в течение нескольких дней, вводили внутримышечные инъекции неизвестного вещества, подавляющего волю к сопротивлению. В результате сообщникам удалось получить ключи от спортивного автомобиля BMW Z4, от квартиры и код от сейфа, откуда достали деньги и золото. В общей сумме подсудимый и его сообщники завладели имуществом на сумму более 2,5 миллиона рублей, уточнили в суде.

Оказавшийся на скамье подсудимых вины своей не признал и заявил, что знакомый просто отдыхал с ними, а деньги и другие богатства отдал в счет долга. Ялтинский городской суд признал 50-летнего жителя виновным в похищении и вымогательстве и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Верховный суд уменьшил его срок на два месяца — до 10 лет и 10 месяцев. Дела сообщников выделили в отдельное производство, уточняет издание.