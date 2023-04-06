С 17 апреля в Ростове начнутся массовые отключения горячей воды

Горячей воды не будет в трех отдельных территориях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 17 по 28 апреля в Ростове-на-Дону собираются проводить гидравлические испытания коммуникаций. Из-за этого в некоторых территориях города не будет горячей воды, предупреждает пресс-служба компании «Ростовские тепловые сети».

Горячую воду отключат:

- в Северном жилом массиве в пределах улиц: Капустина - Пацаева - Бульвар Комарова - Стартовая - Планетная - Орбитальная - Венеры - Каракумская - Королева - Космонавтов - Волкова;

- в районе «Темерник» в пределах улиц: Лелюшенко - Миронова - Думенко;

- в районе проспекта Ленина в пределах улиц: Нансена - Ахтарский - Текучева - Мечникова - Стадионная - Шеболдаева - Ленина - Профинтерна - Ярослава Галана - Ларина - Погодина - Нариманова - Нагибина - Новаторов - Врубовая - Актюбинский.

- При обнаружении дефектов в ходе опрессовки подключение горячей воды по отдельным улицам начнется по мере устранения повреждений. Актуальную информацию можно будет получить на сайте «Ростовских тепловых сетей», - говорится в сообщении.

Если вы увидите течь или размыв грунта, не подходите близко к месту дефекта. Нужно сразу же сообщить о проблеме в круглосуточную диспетчерскую службу.

АЛЛО!

Телефон круглосуточной диспетчерской службы: (863) 234-89-44

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