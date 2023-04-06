На Кубани школьника семь лет насиловал знакомый в доме родителей

Знакомого семьи приговорили к 16 годам в колонии строгого режима. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Краснодарском крае дело 30-летнего мужчины, который семь лет насиловал сына своих знакомых в их же доме, могут рассмотреть заново. Об этом пишут наши коллеги из «КП — Кубань».

Напомним, ранее районный суд вынес приговор — осудил мужчину на 16 лет в колонии строгого режима.

По материалам суда, мужчина насиловал школьника в течение семи лет, угрожая, если ребенок ему не подчинится, поэтому мальчик и не признавался никому, что над ним измываются.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. У осужденного есть время на обжалование. В издании со ссылкой на пресс-службу краевого суда уточняют: не исключено, что мужчина может подать апелляцию, поскольку во время судебного следствия не признавал своей вины.

Добавим, что суд взыскал с мужчины 900 тысяч рублей моральной компенсации в пользу ребенка.

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