Всего с района было призвано 208 мужчин во время частичной мобилизации
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ходе СВО погибли два жителя Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Об этом 6 апреля сообщил глава администрации района Виктор Бережной на встрече с жителями.
Он отметил, что всего с района было призвано 208 мужчин во время частичной мобилизации. Два участника СВО из муниципалитета погибли.
- С каждой семьёй мы постоянно держим связь, оказывается всесторонняя помощь членам семей, - подчеркнул он.
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