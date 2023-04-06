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НовостиОбщество6 апреля 2023 9:24

В ходе СВО погибли два жителя Ворошиловского района Ростова

Всего было призвано 208 человек
Лейла МИРИШОВА
Всего с района было призвано 208 мужчин во время частичной мобилизации

Всего с района было призвано 208 мужчин во время частичной мобилизации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе СВО погибли два жителя Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Об этом 6 апреля сообщил глава администрации района Виктор Бережной на встрече с жителями.

Он отметил, что всего с района было призвано 208 мужчин во время частичной мобилизации. Два участника СВО из муниципалитета погибли.

- С каждой семьёй мы постоянно держим связь, оказывается всесторонняя помощь членам семей, - подчеркнул он.

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