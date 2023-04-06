Всего с района было призвано 208 мужчин во время частичной мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе СВО погибли два жителя Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Об этом 6 апреля сообщил глава администрации района Виктор Бережной на встрече с жителями.

Он отметил, что всего с района было призвано 208 мужчин во время частичной мобилизации. Два участника СВО из муниципалитета погибли.

- С каждой семьёй мы постоянно держим связь, оказывается всесторонняя помощь членам семей, - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем в Ростовской области прививать 95% жителей от дифтерии, и насколько опасна инфекция, объяснил врач

По словам доктора, люди без прививки остаются в безопасности, пока вокруг них достаточно вакцинированных людей

(Подробности)