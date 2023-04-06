Средняя ставка по ипотеке за первый квартал 2023 года превысила 8% Фото: Александр ГЛУЗ

По оценке ВТБ, за первый квартал средняя ставка по ипотеке в России увеличилась на 1,65 пп и достигла 8,3%. Отмечается, что это связано с завершением «околонулевых» программ, а также с изменением условий по ряду программ с господдержкой. При этом на фоне смещения спроса на «семейную ипотеку» и адаптации рынка к новым условиям банк прогнозирует в дальнейшем замедление роста средней ставки.

За счет государственного субсидирования и реализации программ застройщиков самая низкая ставка в настоящее время действует на первичном рынке.

- Рост среднерыночной ставки произошел на фоне изменения структуры ипотечного рынка. Если весной прошлого года около 70% жилищных кредитов банки выдавали на объекты в новостройках, то с третьего квартала ситуация поменялась на прямо противоположную – заемщики сместили свое внимание в сторону сегмента вторичной недвижимости, где ценовые параметры ипотеки выше. А в начале этого года уход банков от «околонулевых программ» и корректировка условий по основной льготной программе до 8% вновь стали толкать среднюю ставку вверх, - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Он добавил, что в апреле рост средней ставки по жилищным кредитам в России замедлится, а в дальнейшем при условии благоприятной макроэкономической конъюнктуры может и вовсе прекратиться. Ожидается, что цены на первичном рынке в ближайшей перспективе изменяться не будут.