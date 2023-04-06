В Новочеркасске, в пойме реки Тузлов, вспыхнул камыш

На месте пожара задействовали 8 человек и 2 единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 6 апреля в Ростовской области жители Новочеркасска сообщили о черном дыме, который был виден издалека. Оказалось, люди заметили место пожара - пламя разгорелось в пойме реки Тузлов.

- В 14:25 выехали на загорание камыша. Сейчас на месте продолжают работать 8 человек, задействовано 2 единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе управления МЧС России по региону.

В экстренном ведомстве добавили, что пожарные пока окарауливают огонь, отсутствуют пути подъезда.

Добавим, по данным МЧС, с начала 2023 года на Дону произошло уже 63 пожара, связанных с горением сухой растительной и камыша. Всего выгорело около 1 га. Жителей региона просят придерживаться правил противопожарной безопасности.

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