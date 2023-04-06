В Ростовской области реализуется проект «По безопасной дороге ЮИД 50 лет» для юных инспекторов

Фото: предоставлено АНО Центр "Безопасность с ПДД"

В рамках движения «Юный Инспектор Дона» в Ростовской области проходит социально-значимый проект "Развитие ЮИДовского движения на Дону - большие возможности для безопасного участия в дорожном движении". В ходе его реализации пройдет зональный этап областного конкурса «По безопасной дороге ЮИД 50 лет» и юбилейный сбор «50 лет ЮИД - 50 тысяч ЮИД Дона».

Проект осуществляется при поддержке АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области» вместе с Организационно-методическим центром «Безопасность с ПДД» и Управлением ГИБДД по Ростовской области, региональным министерством образования, Уполномоченным по правам ребенка, общественных советов и организаций и, конечно, в общем деле помогают областные инновационные площадки и сами ЮИДовцы Дона.

Добавим, что в мероприятиях проекта примут участие почетные гости, ветераны ЮИДовского движения и руководители отрядов ЮИД, специалисты управлений и отделов образования, ветераны Госавтоинспекции и действующие сотрудники ГИБДД.

Фото: предоставлено АНО Центр "Безопасность с ПДД"

КОНКРЕТНО

Публикуем график конкурсных мероприятий:

- 11 апреля, в 10.30, - Таганрогская зона. Пос. Матвеев Курган, ул. 1-й Пятилетки, 107, Дом культуры;

- 12 апреля, 10.30, - Сальская зона. Ст. Кагальницкая, ул Калинина, 105, Дом культуры;

- 14 апреля, 10.30, - Волгодонская зона (кроме Багаевского района). Волгодонский район, ст. Романовская, пер. Союзный, 44, РДК;

- 18 апреля, 10.30, - Шахтинская зона (кроме города Новочеркасска, Родионо-Несветайского района). Красный Сулин, ул. Культуры, 1, Дом культуры;

- 19 апреля, 10.30, - Миллеровская зона. Миллерово, ул. Ленина, 22, Дом культуры;

- 21 апреля, Ростовская зона, 10.30 - (2 отряда ЮИД из Батайска, 2 из Азова, 2 — из Новочеркасска, и по одному отряду из Азовского района, из Родионово-Несветайского, Багаевского и по одному из Аксая и Аксайского района), 13.30 - отряды ЮИД всех районов города. Сбор по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 55, Дворец творчества детей и молодежи.