Двоих жителей Волгодонска поймали лесковыми сетями и уловом на 153,7 тысячи рублей

Нарушители добывали рыбу по ночам, а потом все продавали. Фото: пресс-служба УФСБ России по РО

В Ростовской области двоих жителей Волгодонска поймали с нелегальным уловом и запрещенными сетями на территории рыбохозяйственного водоема федерального значения. Теперь нарушителям грозит уголовное наказание, рассказали в УФСБ России по региону.

Известно, что задержали безработного мужчину и его знакомого, сотрудника охранного предприятия. Они вели добычу в акватории Сухо-Соленовского залива Цимлянского водохранилища, недалеко от кооператива «Лодочная станция».

Во время обыска у нарушителей нашли 770 метров ставных лесковых сетей и 140 рыб. Ущерб составил 153,7 тысячи рублей. Однако, по мнению силовиков, мужчины и раньше ловили рыбу в «хлебном» месте - работали по ночам, а потом сразу же все продавали.

Отметим, что водоем, в котором промышляли мужчины, был важен не только своим значением. С 15 марта по 30 апреля на указанной территории нельзя было вылавливать судака.

Добавим, дело в отношении задержанных завели по части 3 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Мужчинам грозят штраф в 1 млн рублей и от 2 до 5 лет тюрьмы. Сейчас еще ведется следствие.

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