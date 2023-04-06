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НовостиОбщество6 апреля 2023 15:57

В Ростовской области разыскивают 37-летнего мужчину

Евгений Оноре не выходит на связь с близкими с 4 апреля
Лейла МИРИШОВА
Мужчина не выходит на связь третьи сутки. Фото: "ЛизаАлерт"

Мужчина не выходит на связь третьи сутки. Фото: "ЛизаАлерт"

В Миллерово без вести пропал 37-летний мужчина. Об этом сообщили в поиском отряде "ЛизаАлерт".

По информации ведомства, Евгения последний раз видели 4 апреля. Мужчина вышел из дома, после чего связь с ним пропала. Обеспокоенные родственники сразу же обратились в полицию. После чего к поискам подключились волонтеры. Они прочесывают все улицы и близлежащие районы.

Рост Евгения – около 175 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения он был одет в темно-зеленую куртку, такого же цвета штаны и черные кроссовки.

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