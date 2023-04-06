В Ростове выпустят календарь со старинными зданиями по маршруту забега «Ростовское кольцо»

Организаторы забега «Ростовское кольцо» обратились к активистам с предложением создать памятный календарь. Фото: правительство Ростовской области.

В Ростове в апреле свет увидит календарь, посвященный историческим зданиям, расположенным на маршруте забега «Ростовское кольцо», который состоится 23 апреля. Для реализации такой задумки ростовским бегунам пришлось объединиться с местными же краеведами, градозащитниками и экскурсоводами. Об этом корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону» рассказала координатор ростовского движения «Том Сойер Фест» Дарья Максимович.

Организаторы забега «Ростовское кольцо» обратились к ней с предложением создать такой памятный календарь.

- Этот календарь связан с беговым маршрутом, - уточняет активистка. – Эта дистанция охватывает почти все районы города. На ней мы выделили 12 довольно нетривиальных объектов. Так, на этом маршруте вы не увидете здания Городской Думы или «Дома ангелами», но найдете клуб приказчиков, дом Шендерова, дом Аладжарова (Закруткина), особняк Генсбергена, площадь Мира, дом Чебанова, дом Леванидова, дом Дерткезовых, дом Хахладжева, Сквозняк (двор за Дворцом пионеров)

Сюда же вошли объекты, уже отреставрированные волонтерами фестиваля в прошлые годы: мозаичная скульптура «Рыбка и волна» и фонтан «Лиры» на Пушкинской. В разработке календаря приняли участие три ростовских краеведа: Геннадий Крольман, Анна Пивоварова и Марина Натальян. Они написали «живые» тексты о выбранных достопримечательностях.

Создатели календаря уточняют, что он выйдет тиражом 400 штук. Все вырученные с его продажи деньги будут направлены на реставрацию еще одного ростовского объекта наследия.

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