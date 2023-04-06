Ростовчанам объяснили, как определить, что ребенок курит вейп

Родители должны насторожиться, если в комнате чада часто стоит сильный запах фруктов, шоколада или ягод Фото: Оксана ЗУЙКО

Жителям Ростова специалист объяснил, как определить, что ребенок курит вейп. Об этом сообщает портал NEWS.RU со ссылкой на главного нарколога Виталия Холдина.

По словам медика, электронные испарители оставляют жирный след на одежде. Также от ребенка может пахнуть всевозможными ароматизаторами, которые используют при производстве вейпов. Родители должны насторожиться, если в комнате чада часто стоит сильный запах фруктов, шоколада или ягод.

- Также должны насторожить сонливость ребенка, упадок сил или излишняя суетливость и раздражительность, — добавил врач.

Ребята, которые пристрастились к электронным сигаретам, чаще всего переходят и на обычные.

- По этой причине в общей концепции борьбы с никотиновой зависимостью запрет вейпов будет огромным шагом к оздоровлению нашего населения и отказу от курения, — отметил специалист.

Отметим, что недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума планирует принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних с 11 апреля. Так, будет запрещено размещать рекламу "парилок" и сами вейпы на полках магазинов. Мера коснется не только никотиносодержащих, но и всей линейки аналогичных устройств.

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