Ростовский винзавод был построен еще в 1898 году Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону Госэкспертиза одобрила проект по реконструкции винзавода в центре Ростова-на-Дону. Соответствующая информация появилась на сайте ЕГРЗ.

Здание находится в центре города – на проспекте Буденовском, 70. Застройщиком проекта является предприятие "Винзаводъ". Проектной документацией занимались сразу несколько компаний.

Отметим, что Ростовский винзавод был построен еще в 1898 году. Он проработал больше 100 лет и закрылся только в 2011 из-за банкротства.

Напомним, что в Ростове также планируют построить бассейн на территории Александровской рощи. Стоимость всех работ для строительства оценили в 12 миллионов рублей.

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(Подробности)