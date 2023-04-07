Днем столбики термометров покажут +17...+15 градусов. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону на выходных ожидается до +17 градусов. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В субботу, 8 апреля, целый день будет пасмурная погода. Утром возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут +17...+15 градусов. К вечеру будет прохладнее до +13 градусов. Порывы ветров достигнут до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 9 апреля, в городе погода будет аналогичной. Днем ожидается переменная облачность и небольшой дождь, который продлится до вечера. Столбики термометров покажут до +15 градусов днем, а вечером опустятся до +14. Порывы ветра в этот день достигнут до 6 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В апреле - дожди, а на майские - разочарование: климатолог рассказал о погоде весной

В апреле Ростов зальет дождями, а на майские похолодает до +10 градусов днем

(Подробности)