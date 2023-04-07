В администрации Ростова рассказали, где пройдет День весеннего древонасаждения

Всех желающих обеспечат перчатками, лопатами. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове рассказали, где пройдет День весеннего древонасаждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Акция состоится в субботу, 8 апреля. Древонасаждение пройдет в следующих районах: пр. Королева, 4 (разделительная полоса); ул. Портовая/ ул. Интернациональная; сквер «Покровский», со стороны ул. Б. Садовая и пер. Журавлева; склоны по пр. Сиверса (лестничный спуск по ул. М. Горького);ул. Никулина, 5/3; ул. Лелюшенко, 4; ул. Вяземцева, 48 и ул. Школьная, 14/ ул. Буйнакская; пр. М. Жукова, 25.

По словам Алексея Логвиненко, высадка деревьев пройдёт и на внутриквартальных территориях. Также в акции примут участие образовательные учреждения, больницы, учреждения культуры, предприятия и организации города.

Всего планируется высадить более 3,2 тыс. деревьев и 3,5 тыс. кустарников, - отметил сити-менеджер.

В акции может принять участие все желающие. Им предоставят перчатки, лопаты и другие необходимые для высадки вещи.

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