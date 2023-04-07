В Ростове на Шоссейной ликвидировали экологически опасную емкость с битумом

«Бочка» лежала не один десяток лет и со временем разгерметизировалась. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону на улице Шоссейной ликвидировали экологически опасную емкость с жидким битумом. Об этом рассказал глава администрации Ленинского района Константин Тихонов.

- «Бочка» лежала не один десяток лет и со временем разгерметизировалась. Особенную опасность она представляла летом, - сообщил Константин Тихонов.

Чиновник уточнил, что рабочие полностью убрали как саму цистерну, так и металлическую емкость, которая частично находилась на поверхности грунта. Известно также, что во время работ нашли еще два подземных резервуара, с водой и нефтепродуктами.

- Выполнили демонтаж этих двух резервуаров. Остатки нефтепродуктов собрали и вывезли по всем санитарными правилам. Территорию засыпали грунтом, - добавил Константин Тихонов.

Напомним, ранее с улиц Ростова в рамках «месячника чистоты» вывезли больше 1200 тонн мусора. Всего привели в порядок около 1500 тысяч квадратных метров территории.

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