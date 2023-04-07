В Ростовской области на складе нашли 145 тонн зараженной кукурузы

Амброзия угнетает культурные растения и снижает плодородие почвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Куйбышевском районе Ростовской области нашли 145 тонн зараженной кукурузы. Зерновые были смешаны с карантинным сорняком - амброзией, рассказали в управлении Россельхознадзора.

- Забраковали партию урожая, который находился на одном из складов. Владельцу вынесли предостережение. Всю кукурузу отправили на переработку, чтобы лишить сорняк жизнеспособности, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, амброзия обычно засоряет полевые культуры, огороды, сады, луга, пастбища, лесные полосы. Она наносит вред своей корневой системой, угнетает культурные растения и снижает плодородие почвы. Чаще всего от амброзии страдают яровые хлеба и пропашные культуры, особенно подсолнечник.

Сорняк устойчив к затоплению и засухе. Пролежавшие в земле семена амброзии способны к расти даже через 40 лет. Сорная трава также наносит вред здоровью людей, вызывая стойкую аллергию.

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