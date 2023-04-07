В Ростове на месте авторынка на Малиновского построят жилой комплекс

Планируется построить семь домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на месте бывшего авторынка на улице Малиновского появится жилой комплекс. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции "Интерфакс" заместитель министра строительства и архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев.

Он отметил, что планируется построить семь домов – это порядка 200 тысяч квадратных метров жилья. Микрорайон будет называться "Малина парк". Возведением многоквартирных домов будет заниматься компания «СК10».

Кроме того, среди крупных проектов на ближайшее время Сергей Вифлянуев упомянул строительство жилого комплекса на улице Таганрогской и новый район на Левом берегу Дона.

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(Подробности)